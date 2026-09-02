राम मंदिर के नए ट्रस्टियों और CEO पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- क्या रुकेगी राम धन की डकैती

Akhilesh Yadav Statement Ram Temple Trust CEO: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मंदिर का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। लंबे सैन्य अनुभव और बड़े संस्थानों के संचालन में दक्षता रखने वाले मिश्रा अब राम मंदिर की दैनिक प्रशासनिक व्यवस्था, श्रद्धालु सुविधाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा पहले सीईओ नियुक्त किए जाने पर संतों की और राजनीति दलों की प्रतिक्रिया सामने लगे है।