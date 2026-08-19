Rajiv Rai on Azam Khan: आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी से गरमाई यूपी की सियासत, राजीव राय बोले- चुनाव नजदीक आते ही बढ़ेगा दबाव

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत पर भी राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी। उनसे जब विपक्ष में बौखलाहट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पलटकर पूछा कि मायावती आखिर भाजपा को विपक्ष मानती हैं या समाजवादी पार्टी को। राजीव राय ने कहा कि चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहा है, लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। उन्होंने सपा सरकार के पुराने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए दावा किया कि महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों, शिक्षकों और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कामों को जनता याद कर रही है।