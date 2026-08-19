Ashu Malik Biography: आशु मलिक कौन हैं? कभी शिवपाल के करीबी थे, अब अखिलेश यादव के भरोसेमंद चेहरा, जानिए इमरान मसूद से क्यों रहता है विवाद?

आशु मलिक की राजनीतिक ताकत को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है, सपा संगठन से पुराना जुड़ाव, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम राजनीति और अखिलेश यादव के साथ मौजूदा नजदीकी। 2022 में विधायक बनने के बाद उनका कद और बढ़ा है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सहारनपुर की राजनीति में उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। यही वजह है कि इमरान मसूद के साथ उनकी ताजा नोकझोंक को केवल बैठक का विवाद नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी की बदलती सियासत के एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।