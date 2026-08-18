वेस्ट यूपी में बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में मुठभेड़, 6 गिरफ्तार



UP Police Encounter: मंगलवार को दिन निकलते ही वेस्ट यूपी के अलग-अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर गोलियां चली।

गाजियाबाद में फायरिंग के बाद से फरार चल रहे दो आरोपियों अरुण और अमन को पुलिस ने घेर लिया। खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई तो अमन को गोली लगी जबकि अरुण भागने का प्रयास करने लगा तो पुलिस ने इसे भी दबोच लिया। मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोकशी की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। एक बाग में पुलिस ने इन्हे घेर लिया। ये तीन आरोपी थे इन्होंने पुलिस फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में साबिर नाम के युवक को गोली लगी जबकि इसके साथी फरार हो गए। शामली में 25 हजार रुपये कि इनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। यहां भी गोली लगने से गौतम घायल हो गया। इसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। इसी तरह से सहारनपुर में भी कोतवाली देहात क्षेत्र में गोकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अब्दुल वहाबको गिरफ्तार किया ह