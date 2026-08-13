कमरे में दोस्त के साथ थी छात्राएं! परिजन पहुंचे तो युवक छत से भागा, डरकर दोनों छात्राओं ने लगा ली फांसी

यह घटना सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र की है। यहां के एक स्कूल में पढ़ने वाली 11वी कक्षा की तीन छात्राओं ने स्कूल बंक कर दिया। स्कूल वालों ने छात्राओं के स्कूल ना पहुंचने की खबर उनके परिजनों के दी तो हड़कंप मच गया। परिवार के लोगों ने छात्राओं की तलाश शुरू की तो सहेलियों से बात करने पर पता चला कि छात्राएं चिलकाना के रहने वाले दक्ष शर्मा नाम के युवक से मिलने गई है। इस पर परिजन दक्ष के घर पहुंचे तो पता चला कि अंदर कमरे में छात्राएं और दक्ष मौजूद हैं। परिवार वालों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से दरवाजा नहीं खुला। दोनों छात्राएं काफी डर गई। आरोप है कि युवक छत के रास्ते से फरार हो गया और डरकर दोनों छात्राओं ने फांसी लगा ली। इनमें जो एक छात्रा नाबालिग की थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी फंदा टूट जाने से बच गई लेकिन उसकी भी हालत गंभीर है। दरवाजा तोड़कर परिजन आनन-फानन में दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां नाबालिग छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया।