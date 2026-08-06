कांवड़ में बिजी है प्रशासन! यही सोचकर गोवंश काटने लगे तस्कर, अचानक पहुंच गई पुलिस

पुलिस क्षेत्राधिकारी गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि गंगोह थाना पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक खेत में चार-पांच लोग मिलकर एक गोवंश को काटने की योजना बना रहे हैं। सर्किल ऑफिसर यानी पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार इस सूचना पर टीम मौके पर पहुंची तो खुद को घिरता हुआ देख एक आरोपी तस्कर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग की गई तो एक आरोपी तस्कर के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके साथी भाग गए। पुलिस ने पकड़े गए यानी घायल आरोपी तस्कर से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके चार साथी भाग गए हैं। इन सभी चारों के नाम भी पुलिस को बताएं है। पुलिस का कहना है कि फरार चारों आरोपियों के खिलाफ भी FIR पंजीकृत कर ली गई है। जल्द उन्हे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।