Kanwar Yatra 2026: गंगाजल लेकर हरिद्वार से हरियाणा जा रहे मां-बेटे को सहारनपुर में ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत

इस दुर्घटना में संजना और उसके बेटे पीयूष की मौत हो गई लेकिन यह पूरा परिवार बाइक पर कांवड़ लेने के लिए निकला था। संजना के पति रोहित अपने दूसरे बेटे चिराग के साथ दूसरी बाइक पर सवार थे। ये दोनों थोड़ा आगे चल रहे थे और संजना अपने दूसरे बेटे पीयूष के साथ थोड़ा पीछे रह गई थी। इसी दौरान इनकी बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। काफी देर तक भी जब पीछे से पत्नी और बेटा आते हुए नहीं दिखे तो वापस लौटे लेकिन थोड़ा वापस चलते ही जो नजारा देखा उसे देखकर पैरों तले से जमीन खिसक गई। खून से लथपथ बेटा और पत्नी सड़क पर पड़े हुए थे और भीड़ इकट्ठा थी। इसके बाद रोहित अपने बेटे और पुलिस की मदद से घायल पत्नी और बेटे को देहरादून लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।