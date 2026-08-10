10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

Weather News: सहारनपुर में लगातार बरसात से बरसाती नदियां उफान पर, अलर्ट जारी

weather news पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बरसात से सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर हैं इससे शाकम्भरी क्षेत्र जलमग्न हो गया है और घाड़ क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Aug 10, 2026

Saharanpur weather

सहारनपुर के शाकंभरी खोल में आया पानी फोटो पत्रिका

Weather News पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बरसात से सहारनपुर में बरसाती नदियां उफान पर आ गई है। शाकम्भरी खोल में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां तेज बहाव के साथ शाकम्भरी सिद्धपीठ क्षेत्र में पानी भर गया है। प्रशासन ने हालातों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह अगले दो दिन तक मंदिर परिसर की ओर ना जाएं। रास्तों पर भी नाकाबंदी की गई है। इसके साथ-साथ यहां आस-पास के गावों के लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है।

रविवार रात अचानक आया पानी

सहारनपुर का शाकम्भरी क्षेत्र उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ है। ऐसे में जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बरसात होती है तो पहाड़ियों से पानी सहारनपुर की ओर आता है। यही कारण है कि रविवार मध्यरात्रि यहां अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। इससे बरसाती नदियां उफान पर आ गई है। पानी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि मंदिर परिसर के आस-पास लगी अस्थाई दुकानें बह गई। गनीमत रही कि अचानक आए पानी की चपेट में आकर कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते लोगों को यहां अलर्ट कर दिया गया था।

दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा

घाड़ क्षेत्र में अचानक बरसाती नदियों के उफान पर आने और लगातार हो रही बरसात की वजह से दर्जनों का गांंवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। यहां रास्तों में पानी भर गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले। इसके साथ-साथ ही लोगों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है।

किसी भी एमरजेंसी में 112 पर करे कॉल

ग्रामीणों से प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी तरह एमरजेंसी होने पर तुरंत 112 पर कॉल करें। पुलिस प्रशासन ग्रामीणों से संपर्क बनाए हुए है। इसके लिए लगातार गश्त भी जा रही है। स्थानीय लोगों से बार-बार यहीं अपील की जा रही है कि वह बेहद आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें और अपने पड़ोसियों के संपर्क करें।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

लगातार हो रही बरसात के बीच मौसम विभाग ने अगले एक दिन लगातार बरसात की आशंका जताई है। इससे हालात और गंभीर बने हुए हैं। स्थानी लोगों में डर बना हुआ है कि यदि लगातार इसी तरह से बरसात होती रही तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने सहारनपुर के साथ-साथ शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में लगातार बरसात की आशंका जताई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up weather

मौसम समाचार

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 02:23 pm

Published on:

10 Aug 2026 02:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Weather News: सहारनपुर में लगातार बरसात से बरसाती नदियां उफान पर, अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanwar yatra 2026: डीजे रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरियर! 12 फीट से ऊंची डीजे कांवड़ को अनुमति नहीं

Kanwar yatra
सहारनपुर

कांवड़ में बिजी है प्रशासन! यही सोचकर गोवंश काटने लगे तस्कर, अचानक पहुंच गई पुलिस

Saharanpur Crime
सहारनपुर

‘गांव की महिलाएं क्या कहेंगी?’ सास के बर्तन धोने से इनकार पर भड़की बहू, 112 डायल कर बुलाई पुलिस

Saharanpur news
सहारनपुर

चेक बाउंस केस में सजा के बाद राजपाल यादव की बढ़ीं मुश्किलें, भाई बोले- बैंक से बातचीत जारी, नीलामी जैसी स्थिति नहीं

Rajpal Yadav
सहारनपुर

Kanwar Yatra 2026 रास्ते हुए बंद, अब सिर्फ पांच प्रकार के वाहनों को छूट!

Kanwar yatra 2026
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.