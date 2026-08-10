Weather News: सहारनपुर में लगातार बरसात से बरसाती नदियां उफान पर, अलर्ट जारी

सहारनपुर का शाकम्भरी क्षेत्र उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ है। ऐसे में जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बरसात होती है तो पहाड़ियों से पानी सहारनपुर की ओर आता है। यही कारण है कि रविवार मध्यरात्रि यहां अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। इससे बरसाती नदियां उफान पर आ गई है। पानी की रफ्तार इतनी अधिक थी कि मंदिर परिसर के आस-पास लगी अस्थाई दुकानें बह गई। गनीमत रही कि अचानक आए पानी की चपेट में आकर कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते लोगों को यहां अलर्ट कर दिया गया था।