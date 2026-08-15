सहारनपुर में  ITBP के DIG की मौत, डिवाइडर तोड़कर दूसरी कार से टकराई स्कॉर्पियो, ड्राइवर की भी गई जान

DIG परमिंद्र सिंह की ड्यूटी श्रीनगर में थी। वह सरकारी कार्य से मसूरी गए थे। स्वतंत्रता दिवस की सुबह कांस्टेबल जयराम पुत्र केशव निवासी पंजाब और रविशंकर पुत्र मदन सिंह निवासी सोना अर्जुनपुर के साथ सरकारी स्कॉर्पियों में सवार होकर चंडीगढ़ जा रहे थे। रविशंकर गाड़ी चला रहा थे और गनर जयराम बैठे हुए थे। एयरबेस स्टेशन के पास इनकी कार सड़क के बीचो-बीच डिवाइडर से टकराई और पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी ने सड़क पर कई बार पलथे लिए और पलटती हुई स्कॉर्पियों बाद में सामने से आ रही एक स्विफ्ट कार से जा टकराई। स्विफ्ट में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं, सभी का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।