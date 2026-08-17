Rajpal Yadav loan: मुंबई ब्रांच से लिया था लोन, अब शाहजहांपुर की प्रॉपर्टी पर रिकवरी नोटिस, बैंक RM बोले- लोन के लिए मॉर्गेज थी संपत्ति

राजपाल यादव की प्रॉपर्टी पर लोन रिकवरी नोटिस
Rajpal Yadav Loan Recovery Notice: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा करोड़ों रुपये का बैंक लोन मामला एक बार फिर चर्चा में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की वसूली के लिए उनकी शाहजहांपुर स्थित गिरवी संपत्ति पर रिकवरी नोटिस जारी किया है। बैंक के मुताबिक, यह कार्रवाई बकाया रकम की वसूली की प्रक्रिया का हिस्सा है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर सुधीर कुमार के अनुसार, राजपाल यादव ने मुंबई स्थित बैंक की शाखा से लोन लिया था। इसके लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद उनकी कुछ संपत्तियां मॉर्गेज यानी गिरवी रखी गई थीं। इनमें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की संपत्ति भी शामिल है। बैंक ने अब इसी गिरवी संपत्ति की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक की ओर से राजपाल यादव से जुड़े लोन खाते में करीब 16.61 करोड़ रुपये की देनदारी बताई गई है। इस रकम में मूलधन के साथ ब्याज और अन्य देय राशि शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लोन का इस्तेमाल राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े प्रोडक्शन के लिए किया गया था। फिल्म के निर्माण से जुड़े वित्तीय विवाद के बाद यह कर्ज लंबे समय से चर्चा में रहा है।
बैंक की रिकवरी टीम शाहजहांपुर पहुंची और गिरवी संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया। रिपोर्ट्स में शाहजहांपुर की दो संपत्तियों को रिकवरी प्रक्रिया में शामिल किए जाने की बात सामने आई है। इनमें एक पैतृक घर और दूसरी संपत्ति शामिल बताई जा रही है। दोनों की अनुमानित कीमत करीब 3.19 करोड़ रुपये बताई गई है।
बैंक की कार्रवाई का मतलब यह है कि अगर तय प्रक्रिया के तहत बकाया राशि का समाधान नहीं होता है तो गिरवी रखी संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन संपत्तियों के लिए 9 सितंबर 2026 को ऑनलाइन नीलामी प्रस्तावित है। हालांकि, बकाया भुगतान या कानूनी प्रक्रिया में बदलाव होने पर आगे की स्थिति बदल सकती है।
राजपाल यादव के लिए यह मामला ऐसे समय आया है, जब वह एक अलग चेक बाउंस केस को लेकर भी कानूनी मुश्किलों में हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें चेक बाउंस से जुड़े मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी। दोनों मामलों को अलग-अलग समझना जरूरी है, चेक बाउंस केस अदालत की कार्यवाही से जुड़ा है, जबकि मौजूदा मामला बैंक के लोन की रिकवरी से संबंधित है।
फिलहाल बैंक की कार्रवाई लोन रिकवरी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। गिरवी संपत्ति पर नोटिस जारी होने के बाद अगला चरण निर्धारित नियमों के तहत नीलामी हो सकता है। रिपोर्ट्स में 9 सितंबर की ई-नीलामी की तारीख सामने आई है।
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