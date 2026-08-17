Rajpal Yadav loan: मुंबई ब्रांच से लिया था लोन, अब शाहजहांपुर की प्रॉपर्टी पर रिकवरी नोटिस, बैंक RM बोले- लोन के लिए मॉर्गेज थी संपत्ति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक की ओर से राजपाल यादव से जुड़े लोन खाते में करीब 16.61 करोड़ रुपये की देनदारी बताई गई है। इस रकम में मूलधन के साथ ब्याज और अन्य देय राशि शामिल बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, लोन का इस्तेमाल राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से जुड़े प्रोडक्शन के लिए किया गया था। फिल्म के निर्माण से जुड़े वित्तीय विवाद के बाद यह कर्ज लंबे समय से चर्चा में रहा है।