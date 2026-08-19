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आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली से सहारनपुर तक छापमारी, ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई

Jauhar university news: ईडी की टीम ने आजम खान और उनसे जुड़े उनके 10 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है।
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रामपुर

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Vijendra Mishra

Aug 19, 2026

ED raids latest update

ईडी

ED Raid On Azam Khan: ED Raid on Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की करवाई करने की बात सामने आ रही है। वहीं, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर बुधवार की सुबह एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर में 10 स्थानों पर की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय इस छापेमारी की कार्रवाई में मनी लांड्रिंग और वित्तीय अनियमितता की जांच कर रहा है।

अर्धसैनिक बलों के साथ छापेमारी

सूत्रों के मुताबिक, बुधवार की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की 10 टीमों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम ने कई दस्तावेजों की जांच की है। इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को छापेमारी के स्थान पर जाने और वहां से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। बता दें कि मनी लांड्रिंग के मामले में परिवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केस दर्ज किया था। आजम खान के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आजम खान फिलहाल कई मामलों में सजा होने के बाद जेल में बंद हैं।

बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर से जुड़े मामले में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के फंड को प्राइवेट ठेकेदार के जरिए यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट में लगाने को लेकर ईडी की टीम कागजों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान ईडी की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं।

कहां हो रही कार्रवाई

बताया जा रहा है कि यह छापेमारी की कार्रवाई अपराध से हुई इनकम, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और दस्तावेजों का पता लगाने के लिए की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, सहारनपुर के सिल्वर मार्केट स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के ऑफिस व घर, रामपुर में ए एंड एस इंटरप्राइजेज समेत कई स्थानों और दिल्ली के जामिया नगर में सैयद खालिद के घर इत्यादि जगहों पर की जा रही है।

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Updated on:

19 Aug 2026 09:44 am

Published on:

19 Aug 2026 09:13 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली से सहारनपुर तक छापमारी, ट्रस्ट व जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई

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