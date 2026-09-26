‘100-150 वर्ष पुरानी मस्जिदों पर बुलडोजर चलना तकलीफ की बात’, धार्मिक नेता हाफिज मोहम्मद जमील हयात का बयान

Delhi Mosque Demolition: दिल्ली में प्रशासन की ओर से मस्जिद ध्वस्त किए जाने के मामले पर धार्मिक नेता हाफिज मोहम्मद जमील हयात की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सदियों पुरानी मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने को बेहद पीड़ादायक बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की इबादतगाह को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है और सरकारों को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए।