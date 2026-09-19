सांप ने काटा तो शख्स ने किया गजब का काम, जहरीले सांप को बोतल में बंद कर पहुंचा अस्पताल

Rampur Snake Bite:उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बहपुरा में सांप के काटने के बाद एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों को हैरान कर दिया। करीब 60 वर्षीय बख्तर को शुक्रवार-शनिवार की रात लगभग 12 बजे घर पर काम करते समय सांप ने काट लिया। लेकिन घबराने के बजाय उन्होंने सांप को पकड़ लिया और उसे एक बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंच गए।