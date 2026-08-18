रामपुर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद, 1000 शीशियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार; मचा हड़कंप

Codeine Syrup Bottles Rampur: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस ने कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई मुरादाबाद के ड्रग्स इंस्पेक्टर उमेश कुमार की सूचना के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों युवक स्कूटी से बोरियों में बड़ी संख्या में सिरप की शीशियां लेकर जा रहे थे। संदिग्ध गतिविधि नजर आने के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर ने तत्काल सिविल लाइंस पुलिस को सूचना दी।