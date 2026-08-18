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रामपुर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद, 1000 शीशियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार; मचा हड़कंप

Rampur News: यूपी के रामपुर में पुलिस ने ड्रग्स इंस्पेक्टर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोडीन सिरप की 1000 शीशियों के साथ मुरादाबाद के दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
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रामपुर

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Mohd Danish

Aug 18, 2026

rampur codeine syrup 1000 bottles two arrested

रामपुर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद..

Codeine Syrup Bottles Rampur: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस ने कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई मुरादाबाद के ड्रग्स इंस्पेक्टर उमेश कुमार की सूचना के बाद की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों युवक स्कूटी से बोरियों में बड़ी संख्या में सिरप की शीशियां लेकर जा रहे थे। संदिग्ध गतिविधि नजर आने के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर ने तत्काल सिविल लाइंस पुलिस को सूचना दी।

सिवापुरम में पहुंची पुलिस टीम

सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस की टीम सिवापुरम इलाके में पहुंची और स्कूटी सवार दोनों युवकों को रोक लिया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ करने के बाद स्कूटी पर रखी बोरियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बोरियों के अंदर बड़ी संख्या में कोडेकटस टीआर सिरप की शीशियां मिलीं। बरामदगी देखकर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया।

1000 शीशियों ने बढ़ाई चिंता

पुलिस के मुताबिक, तलाशी में कुल 1000 शीशियां कोडेकटस टीआर सिरप बरामद हुई हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त सिरप मिलने के बाद पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही जिस स्कूटी से सिरप ले जाया जा रहा था, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी।

मुरादाबाद के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

पुलिस जांच में गिरफ्तार युवकों की पहचान मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद अकरम और जैब आलम पुत्र शहरोज आलम के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों मुरादाबाद के असालतपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं और गलशहीद थाना क्षेत्र से संबंधित हैं। दोनों के रामपुर पहुंचने और इतनी बड़ी मात्रा में सिरप ले जाने के कारणों की भी जांच की जा रही है।

एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ मुकदमा

बरामदगी के आधार पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा अपराध संख्या 356/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अब बरामद सिरप की खरीद, परिवहन और संभावित सप्लाई से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

सप्लाई नेटवर्क की जांच तेज

अब पुलिस की जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कोडीन सिरप की इतनी बड़ी खेप आरोपियों तक कैसे पहुंची। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि सिरप को रामपुर में किस व्यक्ति या नेटवर्क तक पहुंचाया जाना था। पूछताछ और जांच के दौरान सामने आने वाली जानकारी के आधार पर पुलिस सप्लाई चैन से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

आगे और नाम सामने आने की संभावना

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच अभी जारी है। बरामद सिरप के स्रोत और उसके संभावित खरीदारों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

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Updated on:

18 Aug 2026 05:14 pm

Published on:

18 Aug 2026 05:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में कोडीन सिरप की बड़ी खेप बरामद, 1000 शीशियों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार; मचा हड़कंप

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