पत्नी को मायके से बुलाने के लिए पिता ने रची बेटे के अपहरण की साजिश, दोस्त संग गिरफ्तार; रामपुर का मामला

Rampur Child Kidnapping: रामपुर के बिलासपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के मायके जाने से नाराज एक व्यक्ति ने उसे वापस बुलाने के लिए अपने ही साढ़े 3 साल के बेटे के अपहरण की साजिश रच डाली। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्चे को घर से उठवाकर उत्तराखंड के सितारगंज भेज दिया, जिससे घटना वास्तविक अपहरण जैसी लगे। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। आरोपी पिता और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया।