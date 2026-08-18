Jauhar University Demolition: जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण की तलवार, तजीन फातिमा बोलीं- ‘देश और जनता के हित में सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे’

ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में पढ़ने वाले छात्रों की चिंता भी सामने आई थी। कई छात्रों ने कहा कि भवनों पर कार्रवाई होने की स्थिति में उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों को डिग्री और आगे की पढ़ाई को लेकर भी चिंता थी। यही वजह है कि तजीन फातिमा अब सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रही हैं। हालांकि, यूनिवर्सिटी के भवनों को लेकर अंतिम फैसला संबंधित न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तस्वीर साफ है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल नहीं हो रही है। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का मामला कानूनी प्रक्रिया में है और अंतरिम रोक के चलते यूनिवर्सिटी को फिलहाल राहत मिली हुई है।