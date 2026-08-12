शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे, आजम खान से मुलाकात से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक रहेगा दौरा!

Shivpal Yadav Rampur: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। उनके रामपुर पहुंचने के साथ ही जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। शिवपाल यादव अपने दौरे के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे आजम खान के परिवार से भी मुलाकात करेंगे और जौहर यूनिवर्सिटी जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे।