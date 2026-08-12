शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे, आजम खान से मुलाकात से लेकर जौहर यूनिवर्सिटी तक रहेगा दौरा!

शिवपाल यादव रामपुर पहुंचे..
Shivpal Yadav Rampur: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। उनके रामपुर पहुंचने के साथ ही जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। शिवपाल यादव अपने दौरे के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे आजम खान के परिवार से भी मुलाकात करेंगे और जौहर यूनिवर्सिटी जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे।
शिवपाल यादव के काफिले में लगभग 50 वाहन शामिल बताए गए। उनके दौरे को देखते हुए सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी सक्रियता बढ़ गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बड़ी संख्या में शिवपाल यादव के स्वागत के लिए पहुंचने की संभावना जताई गई।
जिला कारागार में मुलाकात के दौरान शिवपाल यादव आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से बातचीत करेंगे। मुलाकात को राजनीतिक लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आजम खान सपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। जेल में मुलाकात के बाद शिवपाल यादव आजम खान के आवास की ओर रवाना होंगे।
जिला जेल से निकलने के बाद शिवपाल यादव आजम खान के आवास पहुंचेंगे। यहां उनकी मुलाकात आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी पत्नी व पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा से होने की बात कही गई है। परिवार से मुलाकात के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम से जुड़ी परिस्थितियों पर भी बातचीत हो सकती है।
आजम खान के परिवार से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी जाएंगे। यहां विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के साथ उनकी वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विभिन्न मामलों को देखते हुए शिवपाल यादव की इस बैठक पर राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है।
शिवपाल यादव के दौरे को देखते हुए रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बी अम्मा गेट, एकता तिराहा, तोपखाना गेट, मोरी गेट, जिला जेल और आजम खान के आवास के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी जाने वाले मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से जेल में मुलाकात, परिवार से बातचीत और जौहर यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित वार्ता के बाद शिवपाल यादव अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रामपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके दौरे को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी लगातार नजर बनी हुई है।
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