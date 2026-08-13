जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर, 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण पर स्टे बरकरार

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं। जौहर यूनिवर्सिटी के वकील जुनैद एजाज ने बताया कि मंडलायुक्त की तरफ से रामपुर के SDM से जो विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी वह अभी तक अदालत में नहीं पहुंची है। वहीं रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने बताया कि अदालत में कुछ खास बिंदुओं पर बहस हुई थी। उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट मंगवाई गई थी वह अधूरी थी इसलिए उसे वापस कर दिया गया है। अदालत ने अभी अगली सुनवाई की कोई नई तारीख तय नहीं की है।