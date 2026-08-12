आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल यादव, जानिए क्या हैं इस मुलाकात के सियासी मायने

आजम गुट ने अपनी नाराजगी की शिकायत सीधे सपा मुखिया अखिलेश यादव तक पहुंचाई है। इसी शिकायत के बाद शिवपाल यादव के इस रामपुर दौरे को बड़े डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान और रामपुर के मौजूदा सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बीच की राजनीतिक अदावत जगजाहिर है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आजम की मर्जी के खिलाफ जाकर मोहिबुल्लाह को टिकट दिया था जिसके बाद भी आजम खान खेमे की तरफ से कड़ी नाराजगी देखने को मिली थी। तमाम कोशिशों के बाद भी रामपुर में इन दोनों नेताओं के बीच की तल्खी कम नहीं हो पा रही है।