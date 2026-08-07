<strong>शिवपाल सिंह यादव</strong> <strong>फिरोजाबाद</strong>। शिवपाल सिंह यादव का जन्म 6 अप्रैल 1955, सैफई, इटावा जिले में हुआ था। वह मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। हाल ही मेें उन्होंने अपने बड़े भाई रामगोपाल यादव से नाराज होकर नई प्रगतिशील पार्टी बनाई है। वर्तमान में वह पहली बार फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वह अपने भतीजे अक्षय यादव के सामने चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने सन् 1972 में हाईस्कूल तथा सन् 1974 में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् शिवपाल सिंह यादव ने स्नातक की पढ़ाई सन् 1976 में केके डिग्री कालेज इटावा (कानपुर विश्वविद्यालय) तथा सन् 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीपीएड शिक्षा प्राप्त की। <strong>23 मई 1981 को हुई शादी</strong>शिवपाल सिंह यादव का विवाह 23 मई 1981 को हुआ। इनकी पत्नी का नाम सरला यादव है। शिवपाल सिंह यादव की एक पुत्री डाॅ. अनुभा यादव तथा एक पुत्र आदित्य यादव है। पुत्र आदित्य यादव भी पिता के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल वह फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ रहे अपने पिता के लिए क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव फिरोजाबाद लोकसभा से प्रसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

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