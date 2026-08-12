‘आजम खान को हम बनाएंगे होम मिनिस्टर’, जेल में शिवपाल यादव की हुई मुलाकात; बोले- नहीं दे रहे उन्हें दवाई और कपड़े

शिवपाल यादव का आजम खान को लेकर बयान। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Shivpal Yadav Azam Khan Meeting: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव बुधवार, 12 अगस्त को एक दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे। यहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामपुर पहुंचने के बाद शिवपाल यादव जिला कारागार गए, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ उनकी करीब 30 से 45 मिनट तक बातचीत हुई।
जिला कारागार से बाहर निकलने के बाद शिवपाल यादव आजम खान के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद वह समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर चुनावी तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने को कहा। इसी दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वरिष्ठ नेता आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने आजम खान को गृहमंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
सपा कार्यालय में कार्यक्रम के बाद शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां पढ़ाई कर रहे छात्र-छात्राओं से मुलाकात की और विश्वविद्यालय के मौजूदा हालात की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने विश्वविद्यालय के साथ गलत तरीके से काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है और विश्वविद्यालय को बचाने के लिए पार्टी मजबूती से प्रयास करेगी।
आजम खान से जेल में हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान ने उनसे पूरे प्रदेश में घूमकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करने को कहा है। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
शिवपाल यादव ने आजम खान की जेल में स्थिति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आजम खान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान को दवाइयां और कपड़े तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि इतने वरिष्ठ नेता को जमीन पर लिटाया जा रहा है और उन्हें विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने इन मुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही।
आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ काफी जुल्म हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने आजम खान के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान इस समय काफी तकलीफ में हैं और उनकी समस्याओं को लेकर पार्टी आवाज उठाएगी।
समाजवादी पार्टी में कथित अंदरूनी खींचतान और दो फाड़ होने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और बीजेपी को हराकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है।
शिवपाल यादव ने छात्रों और युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अगर छात्र और नौजवान आगे आते हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है और विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी।
शिवपाल यादव का रामपुर दौरा ऐसे समय हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात, जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा और आजम खान को भविष्य में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का बयान सपा की चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने साफ संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को एकजुट करने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दे रही है।
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