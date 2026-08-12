‘आजम खान को हम बनाएंगे होम मिनिस्टर’, जेल में शिवपाल यादव की हुई मुलाकात; बोले- नहीं दे रहे उन्हें दवाई और कपड़े

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर चुनावी तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से काम करने को कहा। इसी दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वरिष्ठ नेता आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने आजम खान को गृहमंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी देने की बात कही। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं।