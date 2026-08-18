राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी कार्रवाई! अनिल मिश्रा के दो करीबियों की छुट्टी, कीमती चढ़ावे का रखते थे हिसाब

जानकारी के अनुसार, दोनों की विदाई राम मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत पर हुई। कुछ दिन पहले क्षेत्राधिकारी के अतिथि रामलला के दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने प्रसाद आदि से स्वागत की अपेक्षा की, लेकिन बजरंग पाठक ने मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना ट्रस्ट के निर्देश के वे असमर्थ हैं। इससे नाराज क्षेत्राधिकारी ने अंतरिम महासचिव से शिकायत की। इस पर दोनों को नोटिस जारी कर मंगलवार से राम मंदिर आने से रोक दिया गया।