राम मंदिर आंदोलन के ऐतिहासिक सच का खुलासा! चंपत राय बोले- 1989 में दलित कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल ने रखी थी पहली ईंट

Champat Rai Statement Ram Mandir History: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन के इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रसंगों को साझा किया है। उन्होंने बताया कि 9 नवंबर 1989 को राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के समय यह सवाल उठा था कि पहली ईंट किसके हाथों रखवाई जाए। रामचंद्र परमहंस जी और महंत अवैद्यनाथ जी जैसे कई दिग्गज संत इसके लिए तैयार थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बिहार के सुपौल के रहने वाले और अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले वीएचपी कार्यकर्ता कामेश्वर चौपाल को इसके लिए चुना गया। कामेश्वर चौपाल के हाथों ही राम मंदिर का पहला शिलान्यास संपन्न हुआ था।