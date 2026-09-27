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PM मोदी के ‘मन की बात’ में अशोक सिंघल के जिक्र पर परमहंस आचार्य का बयान, बोले- अकेले चले थे सिंघल, जुड़ता गया कारवां

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अशोक सिंघल की चर्चा किए जाने पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अकेले चले अशोक सिंघल के साथ धीरे-धीरे करोड़ों लोगों का कारवां जुड़ गया।
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Mohsina Bano

Sep 27, 2026

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पीएम नरेंद्र मोदी(फोटो-ANI)

PM Narendra Modi Mann Ki Baat: अयोध्या की प्रसिद्ध तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के एक सौ अड़तीसवें एपिसोड में अशोक सिंघल के स्मरण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रांताओं के द्वारा हमारी संस्कृति को जो विकृत किया गया था और भारतीय आस्था पर जो एक षड्यंत्र करके चक्रव्यूह रचा गया था, उसका संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और देश भर के रामभक्तों के अथक प्रयासों से पूरी तरह से अंत कर दिया है।

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Updated on:

27 Sept 2026 03:09 pm

Published on:

27 Sept 2026 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / PM मोदी के ‘मन की बात’ में अशोक सिंघल के जिक्र पर परमहंस आचार्य का बयान, बोले- अकेले चले थे सिंघल, जुड़ता गया कारवां

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