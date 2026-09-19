विकास और कानून व्यवस्था में यूपी बना नंबर-1, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला

ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अयोध्या धाम का विकास कर उसे नंबर-1 स्थान पर पहुंचाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ राज्य था। आज यह राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन चुका है और देश में नंबर-1 राज्य के रूप में उभरा है।