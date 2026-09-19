19 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

विकास और कानून व्यवस्था में यूपी बना नंबर-1, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला

UP Deputy CM Brajesh Pathak: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा सरकार में 'बीमारू' रहा उत्तर प्रदेश आज सीएम योगी के नेतृत्व में रेवेन्यू सरप्लस और नंबर-1 राज्य बन चुका है। उन्होंने अयोध्या धाम के विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

Shaitan Prajapat

Sep 19, 2026

Brajesh Pathak

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। (Image: IANS)

Brajesh Pathak Praises Yogi Adityanath Ayodhya Development: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने विकास और कानून-व्यवस्था दोनों में प्रदेश को देश का नंबर-1 राज्य बना दिया है।

ब्रजेश पाठक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अयोध्या धाम का विकास कर उसे नंबर-1 स्थान पर पहुंचाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश ‘बीमारू’ राज्य था। आज यह राजस्व अधिशेष वाला राज्य बन चुका है और देश में नंबर-1 राज्य के रूप में उभरा है।

यह खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2026 06:48 pm

Published on:

19 Sept 2026 06:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / विकास और कानून व्यवस्था में यूपी बना नंबर-1, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ram Mandir Dress Code: अयोध्या राम मंदिर में दान की गिनती करने वालों की बदली पोशाक, जानिए क्या होगा नया ड्रेस कोड

Ram Mandir Donation Counting
अयोध्या

Rajesh Pandey IPS: राम मंदिर CEO विवाद में राजेश पांडेय की सफाई, बोले- ‘मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया’

Rajesh Pandey Ram Mandir CEO
अयोध्या

अयोध्या के संतों ने दिग्विजय सिंह की ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को बताया राजनीतिक कदम, जानिए क्या बोले?

digvijaya singh sanatan swabhiman yatra what saint said ayodhya
अयोध्या

‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा!’ मानदेय में बढ़ोतरी के साथ 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त

CM Yogi Adityanath
अयोध्या

Ram Mandir First CEO: राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्र ने संभाली जिम्मेदारी, रामलला के दर्शन से शुरू हुआ पहला दिन

ram mandir first ceo jitendra mishra assumes charge ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.