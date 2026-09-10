अयोध्या के संतों ने दिग्विजय सिंह की ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ को बताया राजनीतिक कदम, जानिए क्या बोले?

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने धर्म के नाम पर कथित लूट और श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़* के खिलाफ ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ निकालने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि यात्रा 20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू होकर अयोध्या तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए दिग्विजय सिंह धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों को उठाने की बात कह चुके हैं। यात्रा के ऐलान के बाद अयोध्या के संतों की ओर से सामने आए विरोध और बयानों ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।