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Yogi Adityanath Ayodhya Visit: योगी के अयोध्या दौरे पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- ‘राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती हुई, महंगाई से जनता बेहाल’

Awadhesh Prasad on Yogi Adityanath: सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के चंदे-चढ़ावे, महंगाई, किसानों और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
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अयोध्या

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Dimple Yadav

Sep 08, 2026

Yogi Adityanath Ayodhya Visit Ayodhya News Ayodhya Latest News

योगी के अयोध्या दौरे पर अवधेश प्रसाद का हमला (photo- ians)

Awadhesh Prasad on CM Yogi Ayodhya Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार, 8 सितंबर को अयोध्या दौरे पर हैं। उनके दौरे से पहले ही राम मंदिर से जुड़ा चंदा और चढ़ावा विवाद एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और मंदिर के चंदे-चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया।

अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे समय में अयोध्या आ रहे हैं, जब राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इसे करोड़ों रामभक्तों की आस्था से जुड़ा मामला बताते हुए सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। हालांकि, ये आरोप सपा सांसद की ओर से लगाए गए हैं।

'राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती हुई'

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री का अयोध्या आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार उनका दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब राम मंदिर के चंदे और चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा है। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि इससे देशभर के रामभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चढ़ावे और चंदे में कथित गड़बड़ी के पीछे भाजपा और संघ परिवार से जुड़े लोग हैं और सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है।

महंगाई से लेकर किसानों तक सरकार को घेरा

अवधेश प्रसाद ने अपने हमले को सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए रोजमर्रा का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि चीनी की कीमत 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है और महंगाई की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं का मुद्दा भी उठाया और कहा कि लोकसभा में मामला उठाए जाने के बावजूद हालात में अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ है।

युवाओं और कानून व्यवस्था पर भी निशाना

सपा सांसद ने बेरोजगारी और युवाओं की स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और हत्या जैसी घटनाओं का हवाला दिया। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि जनता का भरोसा पीडीए की ओर बढ़ रहा है, जबकि मौजूदा सरकार से लोगों का विश्वास कम हो रहा है। इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे को आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा।

'8-10 जिलों का अमला तैयारी में लगा'

अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले एक सप्ताह से 8 से 10 जिलों के अधिकारी और कर्मचारी तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ और जनता की दूसरी समस्याओं की बजाय सरकारी मशीनरी का ध्यान कार्यक्रम पर है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के साथ उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी।

क्या है योगी का अयोध्या कार्यक्रम?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के प्रदेशव्यापी सम्मेलन में शामिल होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित और सम्मानित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या धाम जाएंगे। यहां हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन के बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम है।

चढ़ावे के रिकॉर्ड को लेकर क्या हुआ नया फैसला?

इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से चढ़ावे की राशि के ब्योरे को लेकर एक अहम कदम सामने आया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर में आने वाली चढ़ावे की राशि का विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूत करना बताया गया है। ऐसे में योगी के अयोध्या दौरे के ठीक पहले अवधेश प्रसाद की ओर से चढ़ावे का मुद्दा उठाए जाने से एक बार फिर मंदिर से जुड़ा विवाद राजनीतिक बहस में आ गया है। फिलहाल एक तरफ सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है।

Ram Mandir: राम मंदिर ट्रस्ट में बदली व्यवस्था, खर्चों की निगरानी के लिए दिल्ली से आई CA टीम

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Updated on:

08 Sept 2026 02:12 pm

Published on:

08 Sept 2026 02:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Yogi Adityanath Ayodhya Visit: योगी के अयोध्या दौरे पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- ‘राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती हुई, महंगाई से जनता बेहाल’

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