Yogi Adityanath Ayodhya Visit: योगी के अयोध्या दौरे पर अवधेश प्रसाद का हमला, बोले- ‘राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती हुई, महंगाई से जनता बेहाल’

इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से चढ़ावे की राशि के ब्योरे को लेकर एक अहम कदम सामने आया है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंदिर में आने वाली चढ़ावे की राशि का विवरण ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाना और श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूत करना बताया गया है। ऐसे में योगी के अयोध्या दौरे के ठीक पहले अवधेश प्रसाद की ओर से चढ़ावे का मुद्दा उठाए जाने से एक बार फिर मंदिर से जुड़ा विवाद राजनीतिक बहस में आ गया है। फिलहाल एक तरफ सरकार और मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है।