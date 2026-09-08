39 साल वायुसेना में सेवा, अब राम मंदिर की जिम्मेदारी; जितेंद्र मिश्रा आज संभालेंगे CEO का पद

राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा (Photo-IANS)
Jitendra Mishra: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस महीने की शुरुआत में एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया है।
यह नियुक्ति ट्रस्ट की एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनुमोदित की गई, जिसमें मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया। उन्हें 5,000 से अधिक संभावित उम्मीदवारों में से शीर्ष पद के लिए चुना गया था।
नियुक्ति के तुरंत बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, ट्रस्ट के सदस्यों ने वायु सेना के अनुभवी अधिकारी के 39 वर्षों से अधिक के विशिष्ट सेवाकाल की सराहना की और उनके व्यापक नेतृत्व अनुभव में अपने विश्वास की पुष्टि की, जो अब सैन्य कमान से संस्थागत जिम्मेदारी की ओर अग्रसर होगा।
मिश्रा को 6 दिसंबर, 1986 को भारतीय वायु सेना में कमीशन मिला था। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमांडर के रूप में कार्य किया था, जो पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई थी।
सीईओ के पास कई तरह के काम होंगे, क्योंकि मंदिर के प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
मंदिर प्रबंधन, सुरक्षा, स्टाफ प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होंगे।
बाद में, नियुक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, पूर्व एयर मार्शल ने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें राष्ट्र के साथ-साथ भगवान राम और मंदिर के भक्तों की सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने कहा, "मेरा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। मैं आज स्वयं को सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानता हूं कि मुझे अपने जीवन में दो बार यह जिम्मेदारी दी गई है, एक बार राष्ट्र की सेवा करने के लिए और अब भगवान राम, मंदिर और उसके भक्तों की संगठन और प्रशासन के माध्यम से सेवा करने के लिए।"
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