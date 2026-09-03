‘तुम सबको पहचानता हूं, दोबारा नहीं आने दूंगा!’ राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्रा पत्रकारों पर भड़के

महाराष्ट्र: जितेंद्र मिश्रा को राम मंदिर का CEO बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और MLA अबू आसिम आज़मी ने मुंबई से कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, यही लोग राम मंदिर के मामले देखते हैं। उन्होंने राम का नाम लेकर और हर जगह लोगों को भड़काकर वोट हासिल किए। अब, चाहे वे कोई नया CEO लाएं या कोई और, जनता राम के नाम पर चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी से लगे दाग को देख रही है। मुझे नहीं पता कि वे आगे क्या करेंगे, लेकिन आम आदमी को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर सच में चढ़ावे की ऐसी चोरी हुई है, तो लोगों को पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नज़र रखने की जरूरत है।