‘वेतनभोगी साधु की भक्ति की बराबरी नहीं कर सकता’, राम मंदिर के CEO पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बड़ा बयान

गौरतलब है कि अयोध्या में हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राम मंदिर की लगातार बढ़ती व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ का पद बनाया है। नए सीईओ जीतेंद्र मिश्रा अब मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था श्रद्धालुओं की बुनियादी सुविधाओं सुरक्षा से जुड़े समन्वय और मंदिर से जुड़े अलग अलग प्रोजेक्ट्स के प्रबंधन की अहम कमान संभालेंगे ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो सके। महंत राजू दास ने एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का स्वागत करते हुए देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में उनके अहम योगदान की सराहना की। साथ ही कहा कि देश की सेवा करने के बाद अब रामलला के दरबार में काम करने का अवसर मिलना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है।