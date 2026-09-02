2 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अयोध्या

राम मंदिर ट्रस्ट के नए कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका कौन हैं? अशोक सिंघल से कनेक्शन और मंदिर से पुराना नाता

Mahesh Bhagchandka Ram Mandir Trust: महेश भागचंदका कौन हैं? दिल्ली के रहने वाले महेश भागचंदका को राम मंदिर ट्रस्ट का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अशोक सिंघल से रिश्ते, राम मंदिर से जुड़ाव और उनके सामाजिक-संगठनात्मक कामों के बारे में जानिए।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Dimple Yadav

Sep 02, 2026

Mahesh Bhagchandka Mahesh Bhagchandka Biography Mahesh Bhagchandka Ram Mandir Trust

राम मंदिर ट्रस्ट के नए कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका

Who is Mahesh Bhagchandka: अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट के स्तर पर बुधवार को कई अहम बदलाव किए गए। पहले ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया और अब नए कोषाध्यक्ष के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। महेश भागचंदका को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वह इससे पहले इस पद पर रहे गोविंद देव गिरि की जगह लेंगे। इसी के साथ गोविंद देव गिरि को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। लेकिन महेश भागचंदका कौन हैं और राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी एंट्री को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह उनका दिवंगत VHP नेता अशोक सिंघल से जुड़ाव है।

अशोक सिंघल के करीबी पारिवारिक रिश्ते से जुड़ाव

दिल्ली के रहने वाले महेश भागचंदका को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल का रिश्तेदार बताया जाता है। सिंघल राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे और लंबे समय तक VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। महेश भागचंदका का अशोक सिंघल से जुड़ाव केवल पारिवारिक नहीं रहा है। वह Ashok Singhal Foundation के ट्रस्टी हैं। फाउंडेशन की वेबसाइट पर उन्हें VHP और RSS से जुड़े कार्यकर्ता तथा M2K Group के चेयरमैन के तौर पर भी बताया गया है।अशोक सिंघल के जीवन और विचारों पर महेश भागचंदका ने किताब भी लिखी है। 2017 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने उनकी लिखी किताब ‘Ashok Singhal: Staunch and Perseverant Exponent of Hindutva’ का विमोचन किया था।

राम मंदिर से भी रहा पुराना जुड़ाव

महेश भागचंदका राम मंदिर से जुड़े आयोजनों में पहले भी नजर आ चुके हैं। वह अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी उनके परिवार के साथ अयोध्या पहुंचने की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा वह World Hindu Economic Forum (WHEF) से भी जुड़े हैं। WHEF व्यापारियों, उद्योगपतियों, निवेशकों, बैंकरों और पेशेवरों को एक मंच पर लाने वाला संगठन है।

अब ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में अहम भूमिका

कोषाध्यक्ष के तौर पर महेश भागचंदका की भूमिका राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण होगी। खासकर ऐसे समय में जब ट्रस्ट अपने कामकाज को और व्यवस्थित करने के लिए नए पदों और जिम्मेदारियों का ढांचा तैयार कर रहा है। इस बैठक में सिर्फ महेश भागचंदका की नियुक्ति नहीं हुई। अयोध्या के मदन मोहन पांडेय और शिकोहाबाद की निर्मला यादव को भी नए ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया है।

मदन मोहन पांडेय राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े अदालती मामलों में राम मंदिर पक्ष की पैरवी से जुड़े रहे हैं। वहीं, निर्मला यादव को ट्रस्ट की पहली महिला सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। वह VHP के निधि समर्पण अभियान से जुड़ी रही हैं। इस तरह देखा जाए तो राम मंदिर ट्रस्ट में हालिया बदलाव सिर्फ पदों की अदला-बदली नहीं हैं, बल्कि ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। एक तरफ पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को CEO की जिम्मेदारी मिली है, तो दूसरी तरफ महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष और गोविंद देव गिरि को महासचिव बनाया गया है।

राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की क्या होगी जिम्मेदारी? ट्रस्ट के कामकाज से लेकर भक्तों की सुविधाओं तक संभालेंगे ये बड़े मोर्चे

ये भी पढ़ें
Ram Mandir CEO Ram Mandir Trust CEO Jitendra Mishra Responsibility

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Sept 2026 07:22 pm

Published on:

02 Sept 2026 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर ट्रस्ट के नए कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका कौन हैं? अशोक सिंघल से कनेक्शन और मंदिर से पुराना नाता

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CEO Ram Mandir: S-400 से सीमा को सुरक्षित रखने वाले एयर मार्शल अब राम मंदिर की व्यवस्था पर रखेंगे पैनी नजर

Up news, ayodhya news
अयोध्या

Ram Mandir CEO: ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका, अब राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने जितेंद्र मिश्रा; जानिए कैसा रहा करियर

Air Marshal Jitendra Mishra, Ram Mandir Trust CEO, Ram Mandir Latest News
अयोध्या

राम मंदिर के पहले CEO जितेंद्र मिश्रा की क्या होगी जिम्मेदारी? ट्रस्ट के कामकाज से लेकर भक्तों की सुविधाओं तक संभालेंगे ये बड़े मोर्चे

Ram Mandir CEO Ram Mandir Trust CEO Jitendra Mishra Responsibility
अयोध्या

Ram Mandir CEO: कौन हैं राममंदिर के पहले सीईओ बने पूर्व एयर मार्शल Jitendra Mishra?

ram mandir new ceo air marshal jitendra mishra
अयोध्या

राम मंदिर न्यास को मिला पहला CEO, रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मिली कमान; जानिए कौन हैं ये जांबाज अधिकारी

Jitendra Mishra
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.