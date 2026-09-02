राम मंदिर ट्रस्ट के नए कोषाध्यक्ष महेश भागचंदका कौन हैं? अशोक सिंघल से कनेक्शन और मंदिर से पुराना नाता

Who is Mahesh Bhagchandka: अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट के स्तर पर बुधवार को कई अहम बदलाव किए गए। पहले ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला पूर्णकालिक CEO नियुक्त किया और अब नए कोषाध्यक्ष के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। महेश भागचंदका को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। वह इससे पहले इस पद पर रहे गोविंद देव गिरि की जगह लेंगे। इसी के साथ गोविंद देव गिरि को ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है। लेकिन महेश भागचंदका कौन हैं और राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी एंट्री को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इसकी एक बड़ी वजह उनका दिवंगत VHP नेता अशोक सिंघल से जुड़ाव है।