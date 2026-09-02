CEO Ram Mandir: S-400 से सीमा को सुरक्षित रखने वाले एयर मार्शल अब राम मंदिर की व्यवस्था पर रखेंगे पैनी नजर

जितेंद्र को उनके सैन्य सेवा और नेतृत्व के लिए सर्वाेत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने S-400 की लोकेशन जानने के लिए भारत के अंदर जासूस और स्लीपर सेल्स सक्रिय किए थे, लेकिन भारत की सुरक्षा व्यवस्था और कैमोफ्लाज तकनीक के कारण यह प्रयास विफल रहा। उन्होंने ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं को भी रेखांकित किया है। इन सैन्य और नेतृत्व अनुभवों के आधार पर उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए चुना गया है।