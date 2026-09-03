Ram Mandir CEO: ‘राम मंदिर में गुप्त शत्रु हैं’, BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह बोले-सावधानी बरतनी पड़ेगी

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को हुई बैठक में राम मंदिर के पहले पूर्णकालिक CEO के रूप में जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई गई। CEO पद के लिए कुल 5,585 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से तीन उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिनमें से जितेंद्र मिश्रा को इस पद के लिए चुना गया। राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के बीच नए CEO के सामने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और बेहतर बनाने की चुनौती होगी।