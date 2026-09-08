Ram Mandir First CEO: राम मंदिर के पहले सीईओ जितेंद्र मिश्र ने संभाली जिम्मेदारी, रामलला के दर्शन से शुरू हुआ पहला दिन

मंदिर के पहले CEO के चयन के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर पांच हजार से अधिक संभावित उम्मीदवारों में से जितेंद्र मिश्र का चयन किया गया। ट्रस्ट ने भारतीय वायुसेना में 39 वर्षों से अधिक के उनके विशिष्ट सेवाकाल के साथ उनके व्यापक प्रशासनिक और नेतृत्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी। नियुक्ति के बाद मिश्र इससे पहले अयोध्या की अपनी पहली यात्रा पर भी आए थे। उस दौरान उन्होंने ट्रस्टियों के साथ बैठक की थी और CEO के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों, कार्यक्षेत्र और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं को समझा था। इसके बाद वह दिल्ली लौट गए थे।