‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा!’ मानदेय में बढ़ोतरी के साथ 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त

योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोरोना महामारी के दौरान की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा की और महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यक्रम में अंबेडकरनगर, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, बस्ती और गोंडा समेत कई जिलों से हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए।