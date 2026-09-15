Rajesh Pandey IPS: राम मंदिर CEO विवाद में राजेश पांडेय की सफाई, बोले- ‘मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया’

दरअसल, पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सोमवार को राजेश पांडेय के पॉडकास्ट का हवाला देते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने CEO चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि अगर जितेंद्र मिश्रा टॉप-16 उम्मीदवारों में शामिल नहीं थे और इंटरव्यू में भी नहीं आए थे, तो फिर उनका चयन किस आधार पर किया गया? इसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आ गया। अब राजेश पांडेय की ओर से खुद सामने आकर इन दावों पर स्थिति स्पष्ट करने से विवाद को लेकर एक नया पक्ष सामने आया है।