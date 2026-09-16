Ram Mandir Dress Code: अयोध्या राम मंदिर में दान की गिनती करने वालों की बदली पोशाक, जानिए क्या होगा नया ड्रेस कोड

बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बैंक की ओर से गणना के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही व्यवस्था में कुछ और बदलाव किए जाने की तैयारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितेंद्र मिश्र के स्थायी रूप से अयोध्या कार्यालय में बैठने के बाद वित्तीय पारदर्शिता को लेकर और फैसले लिए जाने की संभावना है। तीन दिन पहले सीईओ ने गणना कक्ष का निरीक्षण कर वहां चल रही पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली थी। उनके शुक्रवार तक अयोध्या पहुंचने की संभावना बताई जा रही है।