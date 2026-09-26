’73 हजार पन्नों की रिपोर्ट आ चुकी है’, आलोक कुमार बोले- अब राम मंदिर चंदा चोरी मामले को विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है

चार्जशीट में ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी आरोपी नहीं बनाया गया है। शुरुआती जांच में इनकी भूमिकाओं की भी पड़ताल हुई थी। बाद में चंपत राय और अनिल मिश्रा ने महासचिव और ट्रस्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। अयोध्या के SSP और SIT के सदस्य गौरव ग्रोवर ने चंपत राय और अनिल मिश्रा को सरकारी गवाह बनाए जाने की चर्चा को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मामले में 173 लोगों को गवाह बनाया गया है और इनमें राय और मिश्रा भी शामिल हैं। लेकिन दोनों में से किसी को सरकारी गवाह या अप्रूवर नहीं बनाया गया है।