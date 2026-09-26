26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘अखिलेश यादव दोबारा CM बनने का सपना देख रहे’, BJP नेता सुनील भराला बोले- पहले जमीनी हकीकत देखें

Sunil Bharala: भाजपा नेता सुनील भराला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने अखिलेश से जमीनी हकीकत देखने की बात कही और भाजपा के बूथ स्तर के संगठन का जिक्र किया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Sep 26, 2026

BJP

भाजपा नेता सुनील भराला (IANS Photo)

Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा नेता सुनील भराला ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उन्हें पहले प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। भराला ने भाजपा के बूथ स्तर के संगठन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कामों का भी जिक्र किया।

भाजपा का बूथ स्तर संगठन तोड़ना आसान नहीं

भाजपा नेता सुनील भराला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव को पहले से ही अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भराला ने कहा कि अखिलेश सारस से अपने गले में माला डलवाकर जश्न मना रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी तक प्रदेश की जमीनी हकीकत को नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश अब भी उसी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं और उन्हें जमीन से जुड़ने की जरूरत है।

भराला ने कहा कि भाजपा के बूथ स्तर के संगठन को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता के विकास के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, सरकार ने जनता के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और युवाओं व रोजगार के लिए भी कई उपाय किए हैं।

'दिल मिलें या न मिलें, हाथ तो मिलने ही चाहिए'

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दूर से यह सब देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसा गठबंधन है, जहां सहयोगी दल एक-दूसरे के गढ़ में ही एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक, वे कोई संयुक्त कार्यक्रम भी नहीं बना रहे हैं और इसके बावजूद साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्हें यह बात याद आ रही है कि दिल मिलें या न मिलें, हाथ तो मिलने ही चाहिए।

अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दोनों के बीच समन्वय में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत-भारतीय गठबंधन के साथ हमेशा से ऐसी स्थिति रही है और यह पहली बार नहीं है कि साथ चलने की बात तो की जाती है, लेकिन मिलकर आगे नहीं बढ़ पाते।

UP चुनाव से पहले BJP ने जारी किया पोस्टर, ‘फर्क जो जनता देख रही है…’ के साथ ‘तब’ और ‘अब’ की तस्वीर दिखाकर सपा पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
BJP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 12:29 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अखिलेश यादव दोबारा CM बनने का सपना देख रहे’, BJP नेता सुनील भराला बोले- पहले जमीनी हकीकत देखें

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं?’, इकरा हसन के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार, जानिए शिवपाल को लेकर क्या बोले MP

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,
लखनऊ

‘अखिलेश और राहुल को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं’, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान

op rajbhar on election commission rahul gandhi akhilesh yadav
लखनऊ

‘साथ में संभाला था मंत्री पद’, राम गोविंद चौधरी के निधन पर भावुक हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दी श्रद्धांजलि

SP MP Awadhesh Prasad
लखनऊ

CEC विवाद पर संजय निषाद का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले- चुनाव आयोग गलत है तो, ‘यूपी में जीते विपक्षी नेता पहले इस्तीफा दें’

sanjay nishad
लखनऊ

UP चुनाव से पहले BJP ने जारी किया पोस्टर, ‘फर्क जो जनता देख रही है…’ के साथ ‘तब’ और ‘अब’ की तस्वीर दिखाकर सपा पर साधा निशाना

BJP
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.