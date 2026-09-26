‘अखिलेश यादव दोबारा CM बनने का सपना देख रहे’, BJP नेता सुनील भराला बोले- पहले जमीनी हकीकत देखें

भाजपा नेता सुनील भराला (IANS Photo)
Akhilesh Yadav:उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच भाजपा नेता सुनील भराला ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उन्हें पहले प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझना चाहिए। भराला ने भाजपा के बूथ स्तर के संगठन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कामों का भी जिक्र किया।
भाजपा नेता सुनील भराला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश चुनाव को पहले से ही अपने पक्ष में मानकर चल रहे हैं और दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भराला ने कहा कि अखिलेश सारस से अपने गले में माला डलवाकर जश्न मना रहे हैं, जबकि उन्होंने अभी तक प्रदेश की जमीनी हकीकत को नहीं समझा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश अब भी उसी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं और उन्हें जमीन से जुड़ने की जरूरत है।
भराला ने कहा कि भाजपा के बूथ स्तर के संगठन को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता के विकास के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, सरकार ने जनता के लिए कई योजनाएं लागू की हैं और युवाओं व रोजगार के लिए भी कई उपाय किए हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दूर से यह सब देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसा गठबंधन है, जहां सहयोगी दल एक-दूसरे के गढ़ में ही एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक, वे कोई संयुक्त कार्यक्रम भी नहीं बना रहे हैं और इसके बावजूद साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्हें यह बात याद आ रही है कि दिल मिलें या न मिलें, हाथ तो मिलने ही चाहिए।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दोनों के बीच समन्वय में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत-भारतीय गठबंधन के साथ हमेशा से ऐसी स्थिति रही है और यह पहली बार नहीं है कि साथ चलने की बात तो की जाती है, लेकिन मिलकर आगे नहीं बढ़ पाते।
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