‘अखिलेश यादव दोबारा CM बनने का सपना देख रहे’, BJP नेता सुनील भराला बोले- पहले जमीनी हकीकत देखें

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दूर से यह सब देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसा गठबंधन है, जहां सहयोगी दल एक-दूसरे के गढ़ में ही एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। उनके मुताबिक, वे कोई संयुक्त कार्यक्रम भी नहीं बना रहे हैं और इसके बावजूद साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्हें यह बात याद आ रही है कि दिल मिलें या न मिलें, हाथ तो मिलने ही चाहिए।