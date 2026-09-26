‘साथ में संभाला था मंत्री पद’, राम गोविंद चौधरी के निधन पर भावुक हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दी श्रद्धांजलि

सपा सांसद अवधेश प्रसाद (फोटो सोर्स- IANS)
Awadhesh Prasad Pays Tribute to Ram Govind Chaudhary: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उन्हें अपना पुराना और दीर्घकालिक साथी बताया है। उन्होंने कहा कि राम गोविंद चौधरी ने साल 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता था और हम दोनों ने साथ मिलकर मंत्री पद भी संभाला था।
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि वे चाहे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। उनका निधन पार्टी के लिए एक अपार क्षति है और आज हम सब भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आए हैं।
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