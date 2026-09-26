‘साथ में संभाला था मंत्री पद’, राम गोविंद चौधरी के निधन पर भावुक हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद, दी श्रद्धांजलि

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने आगे कहा कि वे चाहे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। उनका निधन पार्टी के लिए एक अपार क्षति है और आज हम सब भारी मन से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आए हैं।