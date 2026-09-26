UP चुनाव से पहले BJP ने जारी किया पोस्टर, ‘फर्क जो जनता देख रही है…’ के साथ ‘तब’ और ‘अब’ की तस्वीर दिखाकर सपा पर साधा निशाना

BJP V/S Congress : Demo PIC
Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर और सोशल मीडिया के जरिए एक-दूसरे पर हमला तेज हो गया है। इसी कड़ी में BJP ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से 'फर्क जो जनता देख रही है...' कैप्शन के साथ एक पोस्टर जारी किया है। इसमें 'तब' और 'अब' की तस्वीरों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार के कामकाज की तुलना दिखाई गई है। पोस्टर के जरिए BJP ने समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार, माफियाराज, रंगदारी और बाहुबलियों को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं, 'अब' वाली तस्वीर में जनता दरबार और सरकार की कार्यशैली को दिखाया गया है।
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