स्कूल-कॉलेजों के 500 मीटर दायरे में बनेगा सख्त ड्रग फ्री जोन, हॉट स्पॉट पर बढ़ेगी निगरानी: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिए निर्देश

बैठक में आईजी एएनटीएफ अब्दुल हमीद ने कार्रवाई का आंकड़ा पेश किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक 563 जिला स्तरीय गोष्ठियां आयोजित की जा चुकी हैं। पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लखनऊ, कानपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, शामली, बाराबंकी, सहारनपुर और सोनभद्र को प्रमुख हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में 20 हाई वैल्यू टारगेट चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।