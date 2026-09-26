‘हम क्या किसी से भीख मांग रहे हैं?’, इकरा हसन के बयान पर इमरान मसूद का पलटवार, जानिए शिवपाल को लेकर क्या बोले MP

कांग्रेस सांसद ने सपा विधायक शिवपाल यादव के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह उनकी सोच हो सकती है और कांग्रेस अपने काम में लगी हुई है। इमरान मसूद ने दावा किया कि शिवपाल यादव पार्टी के भीतर ही अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल यादव अपने नेता से इस बारे में बात करते हैं, तभी उनके बयान का कोई मायना होगा। उनके मुताबिक, इसके अलावा शिवपाल यादव की बातों का कोई खास महत्व नहीं है।