‘उनकी चालें अब कामयाब नहीं होंगी’, अखिलेश यादव की PDA रैली को लेकर बोले यूपी BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

वहीं, सपा के सीनियर नेता राम गोविंद चौधरी के निधन पर समाजवादी पार्टी के MP अवधेश प्रसाद ने कहा, "राम गोविंद चौधरी जी हमारे पुराने साथी थे। वे 77 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। हम साथ में मंत्री बने थे। वे हमेशा पीड़ित लोगों के लिए अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और उन्हें देश के सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे हमेशा अन्याय और ज़ुल्म के खिलाफ लड़ते थे, चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में। जब भी कोई अन्याय होता था, वे उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे। आज उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत भारी मन से हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं।''