‘उनकी चालें अब कामयाब नहीं होंगी’, अखिलेश यादव की PDA रैली को लेकर बोले यूपी BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (IANS Photo)
Pankaj Chaudhary on Akhilesh PDA Rally: सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्षपंकज चौधरीने दुख जताया। वहीं अखिलेश यादव की PDA रैली और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरीका शुक्रवार रात लखनऊ के एसजीपीजीआई में निधन हो गया। वह करीब 74 वर्ष के थे। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक जताया।
राम गोविंद चौधरी के निधन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राम गोविंद चौधरी बहुत वरिष्ठ नेता थे और विधानसभा में उनके विचारों पर अक्सर चर्चा होती थी। पंकज चौधरी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं। राम गोविंद चौधरी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे। वह कई बार विधायक रहे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली थी।
अखिलेश यादव की PDA रैली को लेकर भी पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गठबंधन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए इसे 'बेमेल गठबंधन' बताया। उनके मुताबिक, ऐसे गठबंधनों से इसी तरह के परिणाम सामने आते हैं। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि यह गठबंधन उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई स्पष्ट सोच या वास्तविक इरादा नहीं दिखाई देता।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता पहले ही देख चुकी है कि विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान किस तरह लोगों को गुमराह किया था। उनका दावा है कि अब जनता इन बातों को समझ चुकी है और ऐसी रणनीतियां आगे कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष की चालें कामयाब नहीं होंगी।
वहीं, सपा के सीनियर नेता राम गोविंद चौधरी के निधन पर समाजवादी पार्टी के MP अवधेश प्रसाद ने कहा, "राम गोविंद चौधरी जी हमारे पुराने साथी थे। वे 77 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। हम साथ में मंत्री बने थे। वे हमेशा पीड़ित लोगों के लिए अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ते थे और उन्हें देश के सभी बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त था। वे हमेशा अन्याय और ज़ुल्म के खिलाफ लड़ते थे, चाहे वे सरकार में हों या विपक्ष में। जब भी कोई अन्याय होता था, वे उसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे और हमेशा पार्टी को मजबूत करने का काम करते थे। आज उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत भारी मन से हम आज उन्हें श्रद्धांजलि देने आए हैं।''
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