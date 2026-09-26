BJP का मिशन 2027: सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, नितिन नवीन से संगठन व चुनाव पर मंथन संभव

फाइल फोटो
PM Modi Meeting UP Election 2027: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रमों, उद्घाटन और शिलान्यास की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की सूची सौंपी और उन पर विस्तार से चर्चा की।
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिलने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) चुनावों की रणनीति पर मंथन होगा। विशेष रूप से MLC चुनाव की 6 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इनमें भाजपा के पास आठ, जबकि सपा और बसपा के पास एक-एक सीट है। अभी प्रमुख दलों की ओर से इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।
इन सीटों में फिलहाल भाजपा के पास आठ और सपा के पास तीन सीटें हैं। सपा ने सभी 11 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने पांच-पांच सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं।
खबर अपडेट की जा रही है....
बड़ी खबरेंView All
यूपी न्यूज
ट्रेंडिंग