BJP का मिशन 2027: सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, नितिन नवीन से संगठन व चुनाव पर मंथन संभव

PM Modi Meeting UP Election 2027: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रमों, उद्घाटन और शिलान्यास की प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की सूची सौंपी और उन पर विस्तार से चर्चा की।