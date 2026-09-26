चुनाव से पहले अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा पर गरमाई यूपी की सियासत! BJP नेता सुनील भराला ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर सुनील भराला ने दोनों दलों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में मिले राजनीतिक परिणामों से दोनों दलों का आत्मविश्वास बढ़ा है। हालांकि, भाजपा नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव का राजनीतिक समीकरण अलग होता है।