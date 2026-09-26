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‘कई परिवारों की आंखों में दर्द है’, नशे के मुद्दे पर CM धामी ने पंजाब सरकार को घेरा, बोले- नशा नई पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती

CM Pushkar Singh Dhami Statement: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब में बढ़ते नशे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशामुक्त करने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाना होगा।
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Mohsina Bano

Sep 26, 2026

CM Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। (Photo IANS)

CM Pushkar Singh Dhami Statement: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब की मौजूदा स्थिति और वहां तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा आज की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और राज्य को इस दलदल से मुक्त कराना बेहद जरूरी है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी पार्टी इस समस्या के खिलाफ पूरे पंजाब में दृढ़ संकल्प के साथ एक बड़ा अभियान चला रही है। यह मुहिम हर घर तक पहुंचनी चाहिए ताकि पंजाब को पूरी तरह से नशामुक्त बनाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में जो लोग नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें सत्ताधारी लोगों और प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आंखों में दर्द है और वे मौजूदा राज्य सरकार की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं।

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Updated on:

26 Sept 2026 12:16 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:15 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘कई परिवारों की आंखों में दर्द है’, नशे के मुद्दे पर CM धामी ने पंजाब सरकार को घेरा, बोले- नशा नई पीढ़ी के लिए बड़ी चुनौती

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