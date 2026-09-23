मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन से बदलेगी देहरादून के ISBT की तस्वीर, 27.50 करोड़ से कायाकल्प का काम अंतिम चरण में

परियोजना के तहत ISBT में प्लेटफॉर्म के फर्श को दुरुस्त करने के साथ आधुनिक सार्वजनिक शौचालय विकसित किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय, डोरमेट्री, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा परिसर में लैंडस्केपिंग और ऊर्जा कुशल विद्युत व्यवस्था जैसे कार्य भी शामिल हैं। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि रोजाना देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। निर्माण कार्यों के दौरान यात्रियों की आवाजाही प्रभावित न हो और सुरक्षा मानकों का पालन हो, इसके लिए भी अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं।