उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 PPS अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली जिम्मेदारी

Uttarakhand Police News:उत्तराखंड पुलिस विभाग में 12 अपर पुलिस अधीक्षकों के पदभार में बदलाव किया गया है। गृह सचिव शैलेश बगौली की ओर से जारी आदेश के बाद इन अधिकारियों को देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी और ऊधमसिंह नगर समेत अलग-अलग जगहों पर नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद कुमार को रुद्रपुर नगर, स्वतंत्र कुमार सिंह को देहरादून देहात और शेखर चंद्र सुयाल को देहरादून नगर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं हरिद्वार ग्रामीण और नगर में भी नए अधिकारियों की तैनाती की गई है।