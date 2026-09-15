‘बहुत सारी बातें होती हैं, बता दूं तो UP में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी’, जयंत चौधरी बोले- एक भी सीट न मिले तो भी सम्मान कम नहीं होगा

कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए दावा किया था कि NDA में RLD को 73 सीटें मिलेंगी। इससे पहले अखिलेश ने बिना नाम लिए जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैंने चवन्नी को रुपया बनाया, लेकिन वह भी भाग गए। इसी सियासी बयानबाजी के बीच जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह के सम्मान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिस हल्केपन से आज वे बातें कह रहे कि इतनी सीट मिलनी चाहिए तभी सम्मान होगा, चौधरी चरण सिंह का सम्मान विधानसभा की सीटों से नहीं तय होने वाला। उनका सम्मान सभी के दिल में है और रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल को एक भी सीट न मिले तो भी उनका सम्मान कम नहीं होने वाला।